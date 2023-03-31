Подростки уже пользуются скейт-парком. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске обновленный парк «Юность» готовят к открытию сезона. Для парка этот сезон будет первым после капитального ремонта, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В парке побывала рабочая группа. Она указала на недочеты, которые предстоит устранить подрядчику.

- Территория вокруг нового детского оборудования пока не благоустроена, так как резиновое покрытие, которое имеется на всей детской площадке, нельзя укладывать при минусовой температуре, - рассказал заместитель председателя комитета по ЖКХ Александр Курашов. - Подрядчику предстоит устранить эти недостатки, а также подправить просевшую кое-где за зиму плитку на дорожках.

Детское игровое оборудование установили полностью, за исключением отдельных элементов на качелях. Их дирекция парка намеренно убрала на зиму.

Детское игровое оборудование установили полностью, за исключением отдельных элементов на качелях. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

- К открытию паркого сезона все элементы, которые мы убрали для сохранности, будут возвращены на место, - пояснил и.о. директора городского объединения парков культуры и отдыха Сергей Сенин. - Также заработает модульный туалет, который был установлен во время капремонта. Учитывая многочисленные просьбы горожан, режим его работы будет продлен до 22.00.

Специальная группа, в которую вошли специалисты городского комитета по физической культуре и спорту, а также федерации скейтбординга, также внесла свои предложения. Они коснулись изменения установки горок, указали, какие меры по технике безопасности катающихся должны быть применены. Подрядчик все выполнил. Подростки уже пользуются скейт-парком.

Однако подрядчику предстоит поработать не только над устранением собственных недостатков, но и ликвидировать «общественные». Например, отремонтировать несколько выломанных деревянных звеньев из лавочек возле сцены, а также в одной из ростовых букв, составляющих слово «Юность» на входе в парк.