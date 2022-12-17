Игорь Маковский поздравил «Россети Центр» с 18-летием!

Фото: ПАО «Россети Центр».

17 декабря 2022 года ПАО «Россети Центр» исполняется 18 лет! С 2004 года компания является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях. Сегодня ПАО «Россети Центр» – это 33,5 тысяч сотрудников в 11-ти филиалах, территория ответственности которых составляет 457 тыс. км2 с населением 13,2 млн человек.

Масштабное сетевое хозяйство компании – это более 415 тысяч км воздушных и кабельных линий электропередачи, свыше 2,3 тысячи подстанций 35-220 кВ, около 104 тысяч трансформаторных подстанций 6-35/0,4 кВ и распределительных пунктов 6-10 кВ, общей мощностью 56 тысяч МВА.

«Поздравляю коллектив «Россети Центр» с еще одним годом успешной работы! Профессия энергетика требует высокой квалификации, внутренней дисциплины и выдержки. Сочетание этих качеств позволяет нам решать самые сложные задачи, нести свет и тепло в дома жителей, создавать надежный фундамент для развития регионов нашей оперативной ответственности. Желаю сотрудникам компании высоких производственных результатов, дальнейших успехов и достижений в своей непростой, но такой нужной работе», – подчеркнул глава энергокомпаний.