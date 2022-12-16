ВТБ поддержит развитие спортивной инфраструктуры Высшей школы менеджмента СПбГУ

Фото: ВТБ.

Банк ВТБ поддержит Высшую школу менеджмента Санкт-Петербургского Университета (ВШМ СПбГУ) в развитии спортивной инфраструктуры загородного кампуса бизнес-школы «Михайловская дача» в Петергофе. Соответствующее решение принято на заседании Попечительского совета ВШМ СПбГУ, состоявшемся 16 декабря 2022 года. Руководство бизнес-школы совместно с представителями власти и бизнеса подвело итоги 2022 года и утвердило приоритетные направления развития на 2023 год.

«ВШМ СПбГУ - российская бизнес-школа мирового уровня. Даже в текущей геополитической ситуации ВШМ СПбГУ повышает свои позиции в международных рейтингах Financial Times. Это подтверждает высочайшее качество образования, предоставляемого бизнес-школой. Благодаря инвестициям государства, попечителей и партнеров, в ВШМ СПбГУ созданы уникальные условия обучения, среди которых – ультрасовременный кампус «Михайловская дача» в Петергофе. В 2023 году при поддержке ВТБ здесь появится инфраструктура для отдыха и занятий спортом», - сообщил Сергей Иванов, председатель Попечительского совета ВШМ СПбГУ, спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Предполагается, что на участке площадью 5 гектар будет построен комплекс открытых спортивных площадок: футбольное поле, площадка для workout и crossfit, универсальная игровая площадка, здание с раздевалками и комнатой для тренеров, а также зрительские трибуны. Кроме того, проект предусматривает комплексное благоустройство территории парка, включая организацию дорожек для прогулок и воссоздание исторических липовых аллей.

«Поддержке ВШМ СПбГУ мы уделяем особое значение, ведь выпускникам этой бизнес-школы предстоит стать лидерами, от чьих решений будут зависеть в том числе перспективы развития экономики страны. ВТБ не только делится со студентами наработанной профессиональной экспертизой, но и создает условия для всестороннего развития будущих менеджеров», - пояснил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Сочетание бережно восстановленной классической архитектуры, уникального парка и современных технологий делает кампус ВШМ СПбГУ «Михайловская дача» лучшим университетским кампусом в стране. На территории исторической усадьбы функционирует современнейший учебный комплекс с цифровой образовательной средой, комфортабельными общежитиями и спортивной инфраструктурой. Обучение в такой уникальной среде формирует у будущих лидеров уважение к культуре, желание преумножать историческое наследие и достигать еще более ярких результатов», - отметила заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.

Организацию работ по строительству спортивных объектов и благоустройству территории выполнит ГК «Галс-Девелопмент». Проект планируется к завершению до конца 2023 года.