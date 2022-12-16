ВТБ: свыше 1,6 млн клиентов справились с просроченной задолженностью

Фото: ВТБ.

ВТБ за 11 месяцев года восстановил график платежей по кредитам более чем для 1,6 млн розничных клиентов. Это 95% от общего числа заемщиков, столкнувшихся в этом году с финансовыми сложностями. Одним из самых эффективных инструментов урегулирования стала реструктуризация кредитов. После нее более 80% клиентов справляются с задолженностью и продолжают обслуживаться в банке.

В 2022 году ВТБ расширил инструменты урегулирования непростых финансовых ситуаций. Специально для клиентов в сентябре банк запустил собственную программу по поиску дополнительного источника дохода. С ее помощью можно узнать, какие возможности для безработных бесплатно предлагает государство, как встать на учет в центре занятости, с чего начать поиск работы, а также найти походящую вакансию у партнеров банка. 36% клиентов, приглашенных в программу, возобновили платежи по кредитам.

Пока сервис запущен в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Республиках Башкортостан, Татарстан, Карелия, Ярославской, Томской, Сахалинской областях, в Туле и Краснодаре. В 2023 году банк планирует масштабировать программу на всю страну.

Кроме того, минимизировать случаи просрочки помогают предодобренные предложения для заемщиков. Скоринговая модель на основе искусственного интеллекта показывает, кому из клиентов необходимо оказать помощь, учитывая множество факторов: платежную дисциплину, доходы, срок кредита и др. На основе этого банк формирует индивидуальные предложения – например, пониженный размер ежемесячного платежа. За прошлый год и 11 месяцев текущего с помощью инструмента удалось вывести из просроченной задолженности 18 тысяч клиентов.

«В этом году наша поддержка для клиентов особенно важна. Мы стараемся услышать и войти в положение каждого заемщика, предлагая инструменты помощи, которых они, порой, и не ожидают от нас. Поэтому мы продолжаем усиливать уже действующие инструменты, чтобы не оставлять клиентов один на один с финансовыми трудностями – все виды программ реструктуризации, кредитные каникулы, отмену пеней», – рассказал вице-президент, руководитель департамента розничного взыскания ВТБ Евгений Новиков.