Финансовые результаты банка ВТБ по РСБУ за 2022 год

По итогам 2022 года финансовый убыток банка ВТБ составил 756,8 млрд рублей, при этом чистые процентные доходы в 2022 году составили 271,6 млрд рублей, чистые комиссионные доходы — 117,4 млрд рублей, прочие операционные убытки составили 628,5 млрд рублей. Расходы на создание резервов под обесценение в 2022 году составили 486,7 млрд рублей, увеличившись на 227% по сравнению с 2021 годом. Расходы на содержание персонала и административные расходы в 2022 году составили 212,3 млрд рублей, сократившись на 3,7% год к году.

Основной причиной, объясняющий отклонения финансового результата банка ВТБ по РСБУ по итогам 2022 года от финансового результата группы ВТБ по МСФО за аналогичный период является эффект консолидации ПАО Банк «ФК Открытие», отраженный в отчетности Группы по МСФО.

Совокупные активы Банка по состоянию на 1 января 2023 года составили 20,6 трлн рублей, увеличившись на 8,1% за 2022 год.

Совокупный кредитный портфель Банка составил 14,1 трлн рублей, увеличившись за 2022 год на 5,3%. При этом розничный кредитный портфель Банка показал опережающий рост: 8,6% за 2022 год против 3,8% по кредитам юридическим лицам. В соответствии со стратегией развития банка ВТБ доля розничного бизнеса в совокупном кредитном портфеле Банка продолжает расти, увеличившись по итогам 2022 года до 32,3% по сравнению с 31,4% на начало года.

В целях восполнения негативного эффекта санкционных мер на регулятивный капитал Банка, ВТБ Банк инициировал мероприятия по увеличению капитала в 2023 году посредством двух докапитализаций на общую сумму около 270 млрд рублей. Кроме того, Банк планирует увеличивать капитал за счет получения чистой прибыли в 2023 году.