В брянском правительстве опровергли информацию о задержании замгубернатора Николая Симоненко

Николай Симоненко находится на рабочем месте. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В правительстве Брянской области опровергли информацию о задержании замгубернатора Николая Симоненко. В среду, 29 марта, в СМИ появилась информация о том, что его задержали силовики.

- Николай Кириллович находится на своем рабочем месте и выполняет свои должностные обязанности, - сказали «КП-Брянск» в правительстве Брянской области.

Напомним, заместитель брянского губернатора Николай Симоненко работает в должности с 28 октября 2021 года. Он курирует сферы строительства, архитектуры, дорожного хозяйства, ТЭК и ЖКХ, тарифов.

И в среду, 29 марта, он вместе с первым заместителем главы городской администрации Станиславом Кошарным побывали на строительстве Славянского моста.

Также 29 марта стало известно о задержании по подозрению в получении взяток врио замгубернатора Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой.