Брянскэнерго снижает уровень потерь в сетях

Фото: ПАО «Россети Центр».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» прошло заседание штаба по снижению потерь электроэнергии. Энергетики подвели итоги работы в этом направлении за 2022 год.

За отчетный период уровень потерь по филиалу в целом составил 5,14%. Это на 0,09% ниже планового показателя. Экономия составила 3 млн. кВтч, в денежном выражении – 10 млн. руб. В ходе заседания отмечена устойчивая динамика по снижению потерь: по сравнению с 2021 годом потери снизились на 0,06%. Самых лучших показателей в этой работе в 2022 году добились Брянский, Климовский и Унечский РЭС.

Положительных результатов филиалу удалось добиться благодаря слаженной и эффективной работе всех производственных подразделений, частью которой являлось выполнение технических мероприятий: замена ВЛ 0,4 кВ на СИП, установка приборов коммерческого учета, проведение инструментальных проверок с выявлением фактов неучтённого электропотребления, контрольный съём показаний расчетных приборов учета.

Самым эффективным мероприятием в части снижения потерь стала деятельность по оснащению интеллектуальными приборами учета потребителей региона. В 2022 году в рамках реализации инвестиционной программы филиала энергетики установили 2458 «умных» счетчика жителям районов Брянской области. Работа по внедрению интеллектуальной системы учета у потребителей Брянской области проводилась энергетиками в соответствии с поправками, внесенными в Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 N 35-ФЗ. «Умные» счетчики «Брянскэнерго» устанавливало юридическим и физическим лицам, в том числе в рамках нового технологического присоединения.

Важнейшую роль в части снижения потерь сыграла рейдовая работа. В 2022 году выявлен 201 факт хищения электроэнергии общим объемом 4,6 млн. кВтч. Из всех 165 фактов – это безучетное потребление. Из общего числа противоправных действий 137 случаев воровства электроэнергии приходится на долю потребителей, являющихся физическими лицами.

«Снижение потерь электрической энергии в сетях является одним из приоритетных направлений деятельности Брянскэнерго, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Результатом этой работы является уменьшение затрат филиала на оплату потерь электроэнергии, что дает возможность направить дополнительные средства на повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей Брянской области».