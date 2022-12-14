В Брянском базовом медицинском колледже состязались лучшие из лучших

Конкурсанты, эксперты, почетные гости. Фото: Брянский базовый медицинский колледж.

9 декабря 2022 года на базе Брянского базового медицинского колледжа прошел VII Межрегиональный конкурс профессионального мастерства среди студентов выпускных курсов специальности 34.02.01 «Сестринское дело» средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Центрального федерального округа «Моя будущая профессия – медицинская сестра».

В этом году в конкурсе приняли участие восемь конкурсантов из семи областей Центрального федерального округа: Липецкой, Калужской, Курской, Костромской, Белгородской, Ивановской, Брянской. Лучшие студенты выпускных групп специальности «Сестринское дело» представляли восемь образовательных организаций. На открытии конкурса с приветственным словом к конкурсантам и гостям обратилась Афанаскина Марина Степановна – председатель жюри, директор колледжа, кандидат педагогических наук, Отличник здравоохранения, главный внештатный специалист по медицинскому и фармацевтическому образованию департамента здравоохранения Брянской области.

Почетными гостями конкурса стали Третьякова Лариса Анатольевна – глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Брянской области, президент Брянской общественной организации «Ассоциация сестринского персонала Брянщины»; Макавьева Наталья Васильевна – руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Брянской области.

Победитель и призеры конкурса: Анастасия Герасимова, Александр Андреев Александр, Тамара Перова. Фото: Брянский базовый медицинский колледж.

Оценивало конкурсантов компетентное жюри: Быковский Владимир Валентинович – председатель Брянской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ; Храмченков Михаил Александрович – начальник отдела по профессиональному образованию и науке департамента образования и науки Брянской области; Хорошева Лариса Федоровна – главная медицинская сестра ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница»; Шпакова Лариса Владимировна – старшая медицинская сестра ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1».

Экспертами в оценке практического этапа выступили представители практического здравоохранения Брянской области: Юрина Маргарита Александровна – старшая медицинская сестра ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1»; Михайленко Екатерина Юрьевна – операционная медицинская сестра ГАУЗ «Брянская городская больница № 1»; преподаватели Брянского базового медицинского колледжа: Прокофьева Ольга Александровна, Ососкова Виктория Викторовна, Вишневская Наталья Владимировна, Андрюхина Екатерина Михайловна.

Первым и важным этапом конкурса была самопрезентация «Мое настоящее и будущее! (Мои мотивации, цели, достижения...)». Жюри оценивало привлекательность и обоснованность идеи, новизну и нестандартность формы самопрезентации, культуру владения приемами ораторского искусства, позицию конкурсанта, яркость, образность, эмоциональность выступления.

На следующем этапе, тестировании, участникам было предложено ответить на 30 вопросов первого уровня из банка тестов первичной аккредитации специалистов по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

Блок практического этапа включал решение практикоориентированных ситуаций по сестринскому уходу в терапии и хирургии и профессиональное общение с пациентом по обучению с учетом особенностей собеседника.

Все конкурсанты показали достаточно высокий уровень подготовки.

По результатам конкурса победителем стала студентка Курского базового медицинского колледжа Герасимова Анастасия. Серебряным призером стал Андреев Александр, студент Белгородского медицинского колледжа. Бронзовый призер – Перова Тамара, студентка Усманского филиала Липецкого медицинского колледжа.

Конкурсант от Брянского базового медицинского колледжа Борисенко София выступила вне конкурса, но в общем зачете показала самый высокий результат.

Софья Борисенко -студентка Брянского базового медицинского колледжа выступила вне конкурса. Фото: Брянский базовый медицинский колледж.

Поздравляем победителя и призеров конкурса! Желаем всем конкурсантам не останавливаться на достигнутом и совершенствовать свое профессиональное мастерство.

В седьмой раз профессиональный конкурс в стенах Брянского базового медицинского колледжа доказал востребованность, социальный престиж профессии медицинской сестры. В ситуации профессионального самоопределения рекомендуем выбирать специальности медицинского и фармацевтического профиля, представленные в Брянском базовом медицинском колледже.

В 2023 году прием будет осуществляться не только по направлению подготовки «Сестринское дело», но и по таким направлениям подготовки, как «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика», «Фармация».

М.С. АФАНАСКИНА, директор, кандидат педагогических наук, Отличник здравоохранения

К.М. КАРАСЕВА, заместитель директора по воспитательной работе, канд. филол. наук

Е.В. БОГДАНОВА, методист.

Лицензия серия 32Л01 №0002490 рег.№3761 от 30 сентября 2015 года.