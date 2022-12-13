ВТБ увеличил выдачу ипотеки в Брянской области в ноябре на четверть

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По итогам ноября заемщики в Брянской области оформили в ВТБ жилищных кредитов на 338 млн рублей. Показатель на 23% превысил результат за предыдущий месяц. Почти половина сделок – 42% - прошла по программам господдержки.

В ноябре фокус внимания заемщиков в Брянской области снова сместился в сторону льготных программ. По ним ВТБ провел сделок на 137 млн рублей. Объем выдач жилищных кредитов с господдержкой в области по итогам ноября увеличился на 15%. В целом с начала года около 880 жителей Брянской области оформили ипотеку в ВТБ. Общий объем сделок по итогам января-ноября превышает 2,5 млрд рублей. «Мы отметили в ноябре заметное повышение спроса на жилищные кредиты с господдержкой – по программам «семейной» ипотеки и «ГП-2020». Сейчас покупательскую активность стимулирует информация о перспективном сворачивании льготных программ – такое решение пока не принято, но эксперты неоднократно анонсировали пересмотр параметров господдержки. Логично, что многие жители стараются приобрести недвижимость по комфортной цене. Скорее всего, высокий интерес покупателей к ипотеке сохранится и в декабре, мы готовы к такому сценарию», - отметил Дмитрий Панов, управляющий банка ВТБ в Брянской области.

В целом по стране за ноябрь ВТБ оформил более 17,5 тысячи жилищных кредитов на сумму около 81 млрд рублей, что на 9% превысило результат предыдущего месяца. Средний чек составил почти 4,6 млн рублей, незначительно увеличившись к уровню октября. Всего с начала года финансирование на покупку недвижимости получили в банке свыше 183,5 тысячи клиентов. Общий объем сделок по итогам января-ноября превысил 834 млрд рублей.