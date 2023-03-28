Приложение ВТБ Мои Инвестиции признано лучшим в России по версии НАУФОР

Брокерский бизнес ВТБ победил в конкурсе «Элита фондового рынка 2022», который проводит Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), в номинации «Лучший брокерский онлайн-сервис».

Экспертное жюри отметило постоянное развитие приложения ВТБ Мои Инвестиции с учетом запросов клиентов и последних технологических нововведений на рынке.

В 2022 году пользователи мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции получили возможность открывать брокерский счет через портал Госуслуr, пополнять его с помощью СБП и через карты любого банка без комиссии. Кроме того, в приложении стали доступны инструменты, которые позволяют пользователям адаптировать инвестиционную стратегию под индивидуальные запросы, включая расширенный фильтр для создания подборок акций и облигаций по определенным параметрам, увеличенное количество фундаментальных показателей эмитентов. Разработчики ВТБ Мои Инвестиции реализовали один из самых удобных сервисов работы с опционами. Также пользователям приложения доступен уникальный Индекс ВТБ, показывающий настроения на фондовом рынке.

ВТБ уделяет особое внимание развитию финансовой грамотности розничных инвесторов. В приложении ВТБ Мои Инвестиции клиентам предлагается обучающий курс «Школа инвестора», который представляет необходимую базу знаний, чтобы разобраться в фондовом рынке и начать инвестировать.

Андрей Яцков, руководитель брокерского обслуживания банка ВТБ, отметил:

«Приложение ВТБ Мои Инвестиции неоднократно признавалось лучшим на рынке, и для нас очень важна столь высокая оценка профессионального сообщества. Наш приоритет – сделать онлайн-сервисы брокерского бизнеса ВТБ максимально удобными и полезными для наших пользователей. Мы непрерывно работаем над расширением функционала нашего инвестиционного приложения, внедряем новые сервисы и услуги, которые дают возможность нашим клиентам эффективно управлять своими финансами, всегда иметь под рукой актуальную информацию об основных событиях финансового рынка, и адаптировать работу с приложением под свои индивидуальные запросы».

Для справки:

Конкурс «Элита фондового рынка» проводится НАУФОР с 2000 года и является одним из наиболее авторитетных независимых конкурсов в области рынка ценных бумаг. Победителей конкурса из числа выдвинутых экспертами рынка определяет Национальное жюри, в состав которого входят представители компаний финансового рынка и инфраструктурных организаций.