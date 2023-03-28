Брянский дом-интернат для инвалидов и престарелых получил новое оборудование и мебель

Красивая посуда повышает настроение и аппетит. Фото: Брянский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Место, где заботятся

Рано или поздно в жизни человека наступает момент, когда он не может позаботиться о себе сам. Когда приходит старость, а вместе с ней зачастую и немощность, большое счастье, если рядом есть близкие люди - любящие дети, внуки и правнуки. Если нет - надежда на государство и социальных работников. В Брянской области более 50 лет таким пристанищем для одиноких людей служит дом-интернат для престарелых и инвалидов. Это самое крупное социальное учреждение в регионе, рассчитанное на постоянное проживание более 400 человек. Оно расположено в удивительно красивом месте Бежицкого района Брянска. Сюда попадают люди с разной судьбой: одни пережили своих детей или не хотят переезжать к ним в другой город, другие устали от одиночества и предпочитают стареть в компании - они оставляют квартиру внукам и перебираются в дом-интернат.

Рядом с корпусами на территории более шести гектаров растут дубы, клены, ели, ясени, березы и сосны - по здешним аллеям хорошо бродить в тишине или отдыхать в тени деревьев на лавочке. Шелестящие кроны дарят не только прохладу и свежий целебный воздух, но и душевный покой, который так необходим постояльцам. К сожалению, такие прогулки доступны не каждому. Многие оказались в доме-интернате по состоянию здоровья - это лежачие больные, которым требуются постоянный уход и наблюдение.

- На сегодняшний день у нас проживают 350 человек с Брянщины и 80 - эвакуированные из интернатов с приграничных с Украиной территорий, - рассказала директор учреждения Елена Левченко. - У каждого из них за плечами своя непростая история, но здесь всех ждет забота и теплый приют.

Поломоечные машины экономят силы и время сотрудников для общения с постояльцами. Фото: Брянский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Неожиданная поддержка

Постояльцы живут в одно-трехместных комнатах, оснащенных необходимой мебелью. Они обеспечены четырехразовым сбалансированным питанием. В каждом из двух корпусов есть медицинское отделение, пищеблоки с уютным обеденными залами, библиотеки, актовые залы, банно-прачечные комплексы. Однако не менее важная потребность этих людей - человеческое участие и общение. Персонал просто физически не может уделить лишнее внимание каждому - катастрофически не хватает времени. В доме-интернате проживают около 200 инвалидов 1 и 2 группы, которые требуют особой заботы - санитарке нужно каждому помочь с гигиеническими процедурами, покормить и бежать на уборку помещений. Просто посидеть с человеком, поговорить некогда…

- Когда на электронную почту пришло неожиданное предложение поддержки от ООО «Транснефть - ТСД», сначала даже не поверила, думала - спам или какой-то розыгрыш, - вспоминает Елена Васильевна. - Но желание производственников помочь социальной службе оказалось реальным и искренним. У бюджетного учреждения есть приоритетные траты - на продукты питания, коммуналку. Рассчитывать на поломоечные машины в рамках бюджетного финансирования мы даже не мечтали, а предприятие предоставило такой шанс. Бытовая техника существенно увеличила скорость и качество уборки, а главное - дала сотрудникам возможность уделять подопечным больше времени.

«Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция» внесла свою лепту не только в чистоту дома-интерната, но и его уют. Учреждение получило в подарок красивую посуду из небьющегося стекла, которая повышает настроение и аппетит. А еще в холлах появились удобные диваны - и украшение интерьера, и место сбора для общения. К слову, Брянский дом-интернат для престарелых и инвалидов - не первый и не последний адресат нежданной, но очень своевременной помощи. С момента своего образования помощь от предприятия в регионах его работы получили более 160 социальных учреждений на сумму около 40 миллионов рублей.