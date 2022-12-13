ВТБ и «Ростелеком» провели первый межбанковский платеж с помощью «Сервис-бюро СПФС»

Фото: ВТБ.

Банк ВТБ и ПАО «Ростелеком» провели успешную транзакцию через «Сервис-бюро СПФС», которое позволяет компании обмениваться со своими контрагентами финансовыми документами и совершать платежи без прямого подключения к Системе передачи финансовых сообщений Банка России.

Ранее «Ростелеком» стал первым клиентом, который опробовал эту технологию. В результате компания организовала информационный обмен со своими расчётными банками в режиме одного окна – через ВТБ.

Использование «Сервис-бюро СПФС» позволило «Ростелекому» не интегрировать свою систему с Банком России и не проходить процедуру регистрации самостоятельно. Компания не несла дополнительных расходов на внедрение сервиса – ВТБ подключил услугу непосредственно в системе дистанционного банковского обслуживания. При этом «Ростелеком» получил все возможности и преимущества СПФС – клиенты сервис-бюро идентифицируются как обычные пользователи системы Банка России, поэтому порядок отправки, получения и обработки финансовых сообщений такой же, как у прямого участника.

«ВТБ одним из первых подключился к системе передачи финансовых сообщений Банка России, а в январе 2022 года стал первым из российских банков, представившим услугу «Сервис-бюро СПФС». Сегодня этап тестирования и запуска пройден – проведен первый платёж с использованием «Сервис-бюро СПФС» ВТБ со счёта клиента в стороннем банке. Сервис зарекомендовал себя как простой и удобный инструмент обмена финансовыми документами. Мы сделали новый шаг к унификации каналов и форматов на платёжном рынке», – отметил Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.

«Совершенствование функциональности «Сервис-бюро» позволяет упростить и ускорить обмен финансовыми сообщениями по СПФС с разными банками, так как направление платежных инструкций происходит через один канал и в едином формате. Благодаря данной технологии, не требующей интеграции информационных систем «Ростелекома» с информационными системами Банка России, становится возможным направлять распоряжения на списание средств со счетов, открытых в других банках по системе дистанционного банковского обслуживания ВТБ. Это важная ступень в оптимизации платежного процесса», – отметили в «Ростелекоме».