«Ростелеком» построил 17 базовых станций в Брянской области

Фото: ПАО «Ростелеком».

Осенью «Ростелеком» обеспечил мобильной связью и беспроводным интернетом 17 деревень и сёл в 14 районах региона. Качественный и устойчивый сигнал транслируется благодаря подключению базовых станций по волоконно-оптическим сетям. Строительство велось в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0).

Михаил Ерохин, директор департамента экономического развития Брянской области: «Долгие годы наши малые поселения ждали интернета и мобильной связи. Благодаря проекту УЦН 2.0 карта покрытия сигналом 4G удаленных территорий в Брянской области уверенно расширяется. Работы будут продолжены и в следующем году. Кстати, жители области сами выбрали точки размещения новых вышек связи, приняв участие в голосовании на портале госуслуг».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «Установку базовых станций на Брянщине мы начали в прошлом году. На текущий момент в 27 районах области бесперебойно транслируют сигнал 67 базовых станций. Сотовая связь и беспроводной интернет стали доступны жителям малых населенных пунктов, где проживает от 100 до 500 человек. Важно отметить, что для этих пользователей звонки в экстренные оперативные службы и на номера, определенные Правительством РФ, бесплатны даже при нулевом или отрицательном балансе. Сегодня почти 24 тысячи брянцев могут свободно пользоваться цифровыми госуслугами, мессенджерами, учиться онлайн и общаться в социальных сетях».

До 2030 года мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE) должна стать доступной более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны. Получить больше информации о проекте УЦН можно на официальном сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 301 38 10.