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Экономика12 декабря 2022 8:12

Брянскэнерго подвели итоги работы по предоставлению потребителям Брянской области дополнительных услуг

За отчетный период специалисты энергопредприятия заключили с клиентами региона 1769 договоров
Кира ФИЛИППОВА
Фото: ПАО «Россети Центр».

Фото: ПАО «Россети Центр».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы по предоставлению потребителям Брянской области дополнительных услуг за 10 месяцев 2022 года.

За отчетный период специалисты энергопредприятия заключили с клиентами региона 1769 договоров на предоставление дополнительных сервисов. Исполнено 1143 договоров. Самой востребованной допуслугой была «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении технологического присоединения» («Сопровождение ТП»). Заключено 610 договоров на ее предоставление. За 10 месяцев текущего года исполнены все мероприятия, предусмотренные 552 заключенными с клиентами договорами на «Сопровождение ТП».

Самым крупным проектом, который филиал реализует в настоящее время в рамках предоставления потребителям допсервисов, является капитальный ремонт кабельных линий и реконструкция тяговых подстанций МУП «Брянское троллейбусное управление». Полностью закончить работы по модернизации сетей троллейбусного дэпо энергетики планируют в декабре 2022 года.

«Предоставляя жителям Брянской области дополнительные услуги, Брянскэнерго способствует повышению их уровня комфорта, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Работы, проводимые энергетиками в рамках оказания населению допсервисов, положительным образом влияют на социально – экономическое развитие региона».

БрянскэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС