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Происшествия26 марта 2023 18:49

В Брянской области возобновили движение на региональной дороге, разрушенной паводком

Последствия стихии устранили
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области возобновили движение на региональной дороге, разрушенной паводком. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Благодаря оперативной и квалифицированной работе всех служб, последствия стихии на участке дороги Орел-Брянск-Смоленск-Клетня устранены, движение автотранспорта возобновлено, - рассказал глава региона.

Напомним, в воскресенье, 26 марта, из-за паводковых вод на дороге регионального значения Орел-Брянск-Смоленск-Клетня провалился асфальт. Большая вода повредила больше 50 квадратных метров магистрали.

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