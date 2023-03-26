Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области возобновили движение на региональной дороге, разрушенной паводком. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Благодаря оперативной и квалифицированной работе всех служб, последствия стихии на участке дороги Орел-Брянск-Смоленск-Клетня устранены, движение автотранспорта возобновлено, - рассказал глава региона.

Напомним, в воскресенье, 26 марта, из-за паводковых вод на дороге регионального значения Орел-Брянск-Смоленск-Клетня провалился асфальт. Большая вода повредила больше 50 квадратных метров магистрали.