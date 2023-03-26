В Брянской области из-за паводковых вод на региональной дороге провалился асфальт

Работы начались своевременно и выполняются в максимально сжатые сроки. Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области из-за паводковых вод на дороге регионального значения Орел-Брянск-Смоленск-Клетня провалился асфальт. Стихия повредила больше 50 квадратных метров магистрали. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- На место незамедлительно выехали оперативные, коммунальные и дорожные службы, - рассказал глава региона. - Ведутся работы по устранению последствий стихии. Благодаря обеспеченности наших служб специализированной техникой и оперативности реагирования аварийных бригад, работы начались своевременно и выполняются в максимально сжатые сроки.

Большую часть восстановительных работ уже выполнили. Движение по автодороге возобновится через три часа.