Заместитель директора Брянского филиала «ВНИИЗЖ» встретился со студентами выпускного курса Брянского государственного аграрного университета

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

23 марта 2023 года на базе ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» состоялась встреча студентов выпускного курса института ветеринарной медицины и биотехнологии по специальности «36.05.01 Ветеринария» с руководством Управления ветеринарии Брянской области и Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Заместитель директора Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» Иван Сидоров в своем выступлении коснулся темы важности выбора места работы и специализации в профессиональной деятельности. Подробно рассказал об основных направлениях деятельности филиала, о применяемом современном оборудовании и методах исследований в области ветеринарии, племенного животноводства.

Значимой стала информация о возможности обучения в аспирантуре на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ» в г. Владимир. Учреждение ведет активную работу по подготовке научных кадров. Подготовкой аспирантов занимаются опытные преподаватели и высококвалифицированные сотрудники ФГБУ «ВНИИЗЖ». Материально-техническая база создает важнейшую основу для выполнения исследовательских работ. Подробную информацию об условиях конкурсного приема в аспирантуру можно получить по тел. (4922) 52-99-62 и на официальном сайте ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Кроме того, Иван Сидоров обратил внимание на то, что кадровая политика ФГБУ «ВНИИЗЖ» предусматривает целый комплекс мер, направленных на привлечение именно молодых специалистов, и постарался в полной мере рассказать о социальной составляющей — инфраструктуре и условиях работы в учреждении.

Встреча прошла в форме живого диалога, где каждый студент смог получить ответы на самые актуальные вопросы.