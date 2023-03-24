Брянского добровольца Михаила наградили медалью «За отвагу»

Фото: издание "Наше время".

Брянского добровольца Михаила С. за героизм во время спецоперации на Украине наградили медалью «За отвагу». Он уроженец Навлинского района. Неоднократно спасал жизни своих товарищей. Михаил сромный человек. Хвалиться своими подвигами не стал. Об этом сообщает издание «Наше время».

Мужчина в мае 2022 года добровольцем ушел в зону спецоперации. Михаил прошел армейскую службу в рядах ВДВ, у него военное прошлое. Боец побывал в горячих точках в Чечне и Сирии.

В 2019 году Михаил уволился в запас. Но как только пробил час, долго не думая, пошел защищать свою страну.

- Все было очень хорошо, абсолютно и пенсия, и небольшой бизнес, и моя семья, - рассказывает Михаил. - Дома было чем заняться, но я понял, что там, на передовой я нужнее. Супруга отреагировала положительно. Как и все жены офицеров она понимает, что лучше вовремя быть там и не допустить того, чтобы нацисты пришли сюда. Государство обеспечивает наших ребят всем необходимым, огромную помощь оказывают и волонтеры. Мы все понимаем важность специальной военной операции и твердо убеждены, что Победа будет за нами!

В зоне спецоперации наш земляк –сапер и старшина роты. Сначала он попал в Попасную, оттуда дальше, затем ранение, госпиталь, дом, восстановление и снова передовая. Сейчас Михаил находится в отпуске, так как получил еще одно ранение. Мужчина поправляется.