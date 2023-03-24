В Брянске прошла региональная Коллегия энергетиков

Фото: ПАО «Россети Центр».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» состоялась региональная Коллегия, на которой были подведены итоги деятельности энергопредприятий в 2022 году и утверждены планы на 2023 год. В ней приняли участие руководители производственных подразделений и персонал районов электрических сетей. В режиме ВКС к совещанию присоединились более 150 человек.

Открыл встречу и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», и.о. генерального директора ООО «БрянскЭлектро» Федор Капшуков. Он поблагодарил коллектив за высокие производственные показатели, достигнутые в 2022 году. По итогам работы в прошлом году филиал Брянскэнерго признан лучшим среди всех филиалов, входящих в контур ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Заместитель Губернатора Брянской области Николай Лучкин, выступивший на мероприятии, отметил высокий профессионализм персонала энергокомпаний: «Брянская область является приграничным регионам. Это обстоятельство, несомненно, внесло свои коррективы в деятельность филиала в прошлом году, но не помешало энергетикам обеспечивать бесперебойное энергоснабжение жителей региона, в том числе и людей, проживающих в приграничных районах». Не остался незамеченным и вклад энергетиков филиала в модернизацию городского общественного транспорта в областном центре. Энергетики в кратчайшие сроки выполнили колоссальный объем работ практически без вывода подстанций из работы и с минимальными ограничениями по движению троллейбусного транспорта.

Николай Лучкин вручил лучшим сотрудникам награды Губернатора Брянской области.

В ходе Коллегии руководители по направлениям отчитались по ключевым показателям деятельности. Так, в сетевой комплекс региона инвестировано двумя предприятиями более 1 млрд рублей, введено в эксплуатацию 15 МВА трансформаторной мощности и 234 км линий электропередачи.

Федор Капшуков вручил представителям подразделений награды различного уровня. В частности, кубки за лучшие производственные показатели получили Брянский РЭС «Брянскэнерго» и РЭС «Брянские электрические сети» ООО «БрянскЭлектро». Севский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» удостоен Кубка за лучшие результаты в снижении потерь электроэнергии по итогам 2022 года.

«Первое место, которое заняли филиал «Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро», прежде всего, обусловлено эффективностью работы всего коллектива, – отметил начальник Департамента эксплуатации ПАО «Россети Центр» Роман Румянцев. – Уверен, у предприятий есть все шансы получить победный кубок и в следующем году».