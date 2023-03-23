ВТБ Мои Инвестиции добавил в Топ-10 акций России Газпром и Мечел, исключили Мосбиржу и Совкомфлот

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции обновили состав Топ-10 акций российских компаний с учетом текущей динамики их котировок и последних корпоративных событий. С начала года доходность подборки Топ-10 акций России составила порядка 17% против роста индекса Мосбиржи за аналогичный период на 5,6%.

По итогам последнего пересмотра аналитики ВТБ Мои Инвестиции исключили из Топ-10 акций России бумаги «Московской биржи» в связи с отсутствием новых катализаторов для роста котировок и сигналов о потенциальном обновлении дивидендной политики. В то же время эксперты добавили в список наиболее привлекательных в настоящее время акций бумаги «Мечела» на фоне уверенного роста цен на коксующийся уголь на внешних рынках. Компания продолжает поставки на глобальные рынки благодаря выгодному географическому положению добывающих активов.

Кроме того, в Топ-10 акций РФ вернулись акции «Газпрома», а бумаги «Совкомфлота» были из него исключены. «Акции «Совкомфлота» c момента их включения в Топ-10 акций России на фоне ожиданий выплаты дивидендов за 2022 год подорожали более чем на 20%. А вот котировки акций «Газпрома», напротив, заметно отстали от индекса Мосбиржи с начала года», - отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

Новый Топ-10 акций РФ* Предыдущий Топ-10 акций РФ:

Группа Позитив, ао Группа Позитив, ао

ММК, ао ММК, ао

Газпром, ао Мосбиржа, ао

МТС, ао МТС, ао

НОВАТЭК, ао НОВАТЭК, ао

ЛУКОЙЛ, ао ЛУКОЙЛ, ао

Роснефть, ао Роснефть, ао

Сбербанк, ао Сбербанк, ао

Мечел, ао Совкомфлот, ао

Сургутнефтегаз, ап Сургутнефтегаз, ап

* - ребалансировка Топ-10 акций РФ производится аналитиками ВТБ Мои Инвестиции не реже 1 раза в месяц