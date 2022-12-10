В Севском районе установили мемориальную доску в память о Вячеславе Грицае

Фото: "Севская правда".

В Севском районе в память о военнослужащем Вячеславе Грицае установили мемориальную доску. Она появилась на Новоямской школе, выпускником которой был герой, погибший во время спецоперации на Украине. Митинг состоялся в пятницу, 9 декабря, об этом сообщает издание «Севская правда».

Право открыть доску предоставили матери бойца. Свидетелями события стали представители администрации, военные, ученики школы. А также родственники погибшего.

Памятный знак открыли под звуки гимнов России и Брянской области. Память военнослужащего участники митинга почтили минутой молчания. К мемориальной доске возложили цветы.