«Ростелеком» представил брянским предпринимателям решения по информационной безопасности

Фото: "Ростелеком".

В минувшую пятницу «Ростелеком» принял участие в круглом столе «Правовое, административное и антикоррупционное регулирование предпринимательской деятельности. Защита и продвижение интересов предпринимателей» на онлайн-площадке «Торгово-промышленной палаты Брянской области». Специалисты провайдера представили решения для защиты информационных активов предприятий. Около 30 представителей бизнес-сообщества узнали о преимуществах продуктов, входящих в портфель предложений оператора и функционирующих на базе отечественных разработок.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Наша компания — крупнейший поставщик сервисов кибербезопасности. Мы используем сервисную модель защиты информации. Эта схема гарантирует пользователю целостность, доступность и сохранность данных. Наши коммерческие предложения легко трансформируются с учетом конкретных запросов клиентов. При этом оптимальное сочетание решений позволяет им сэкономить до 35 % бюджета, за счет исключения самостоятельной закупки и обслуживания оборудования».

Владислав Шнекутис, вице-президент союза «Торгово-промышленная палата Брянской области»:

«Для бизнеса важна защита информационных активов, особенно с учетом периодических DDos-атак на различные корпоративные ресурсы. Благодаря “Ростелекому” мы убедились, в том, что сегодня участникам брянского рынка доступны отечественные сервисы для комплексного решения этой задачи. Используя такие прогрессивные продукты, компании и предприниматели смогут уверенно и безопасно расширять коммуникацию со своей целевой аудиторией через онлайн-среду».

Продуктовый пакет информационной безопасности «Ростелекома» обеспечивает оперативное реагирование на инциденты в Сети, а также круглосуточную защиту и мониторинг корпоративных ресурсов от кибератак без перерывов и выходных. Базовый набор сервисов кибербезопасности от «Ростелекома» включает в себя решения по сетевой безопасности и защите электронной почты. Получить больше информации об услугах для бизнеса можно по бесплатному номеру телефона 8 800 200 30 00.