В Брянскэнерго прошел «День донора»

Фото: ПАО «Россети Центр».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» прошел очередной «День донора». В нем приняли участие работники энергопредприятия.

Акция прошла в специальной передвижной мобильной станции ГБУЗ «Брянская областная станция переливания крови», рядом с центральным офисом «Брянскэнерго». В ней участвовали более 50 человек, собрано более 20 литров крови. После углубленного изучения она будет передана в отделения экстренной хирургии медицинских учреждений Брянской области.

Традиция проводить «Дни донора», в которой принимают участие энергетики, в филиале зародилась в 2009 году. С тех пор сотрудники по несколько раз в год сдают донорскую кровь. Из года в год к донорскому движению приобщается все больше работников. В этот раз, следуя примеру коллег, впервые в благотворительной акции приняли участие 8 человек.

«Брянскэнерго – социально ориентированная компания, в которой вопросам оказания взаимопомощи уделяется большое значение, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Энергетики по зову сердца участвуют в благотворительных акциях, оказывая посильную помощь людям, которым она необходима. «Дни донора» – особая акция, большинство доноров филиала считают своим долгом сдать кровь, которая возможно спасет чью-то жизнь».