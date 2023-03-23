Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске из-за паводка под угрозой затопления оказались 145 домов и 427 приусадебных участков. А также большая вода грозит 20 садовым некоммерческим товариществам. А это - 3 095 садовых участков. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации со ссылкой на прогноз специалистов Брянского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Брянске паводковые воды накрывают следующие улицы:

— Советский район:

улицы Нижне-Заречная, Луговая, Калинина;

— Фокинский район: улицы Западная, проезд Западный;

— Володарский район: улица Речная;

— Бежицкий район: улица Черниговская, Самарская, Дальняя, Ново-Советская, Саратовская, Угольная, Коломенская.

Сильно страдают от прихода большой воды жители поселка Радица-Крыловка. Здесь проживают 3 500 человек. В частности вода доставляет дискомфорт жителям улиц Кольцова, Некрасова, Тургенева, Республиканской и переулка Республиканского, улиц Железнодорожной, Гончарова, Пролетарской, Кравцова.

Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Брянска разработало мероприятия по защите населения, территорий города и систем жизнеобеспечения.

- Организовано непрерывное наблюдение за гидрологической обстановкой на реках и водоёмах, - рассказал начальник управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска Андрей Скляр. - Проводятся работы по очистке ливневых и канализационных стоков, в том числе русел рек и ручьев в посёлке Радица-Крыловка. Специалисты обследовали гидротехнические сооружения. Они готовы к пропуску паводковых вод. 9 марта проведена проверка оснащённости оперативных служб и слаженности их работы в условиях паводка.

А с 1 января 2015 года в Брянске действует Комплексная система экстренного оповещения населения. Система находится также и в поселке Радица-Крыловка. Она полностью охватывает территорию населенного пункта.