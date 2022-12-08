В Брянскэнерго за 9 месяцев поступило более 1700 заявок на технологическое присоединение

Фото: "Россети".

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП) за три квартала 2022 года.

За отчётный период в филиал поступило 1711 заявок на оказание услуги ТП. Заключено 1347 договоров, исполнено 937 договоров. Общая мощность присоединённых объектов составила 32,99 МВт.

Наиболее крупными объектами, присоединёнными в указанный период к сетям «Брянскэнерго», стали объекты животноводства ООО «Мираторг-Курск» в Климовском и Почепском районах суммарной мощностью 2000 кВт и комплекс по переработке и перевалке зерновых культур ООО «Р.Л.Брянск» в Климовском районе мощностью 729 кВт.

«Реализуя мероприятия по технологическому присоединению, Брянскэнерго способствует социально – экономическому и промышленному росту Брянской области, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Энергокомпания качественно и в срок, а если возможно, то с опережением, выполняет заявки потребителей, стараясь сделать все возможное для повышения уровня комфортного проживания в регионе и ведения бизнеса».

Подать заявку на предоставление услуг и оплатить ее можно на сайте «Россети Центр» в личном кабинете клиента. Доступны единые федеральные онлайн-сервисы: Единый портал электросетевых услуг – ТП.РФ, мобильное приложение «Россети», портал СветлаяСтрана.рф. Информацию по всем услугам компании можно получить по телефону прямой круглосуточной линии энергетиков 8-800-220-0-220.