Брянские Клинцы ночью подверглись обстрелу со стороны ВСУ

Отдельные части ракеты попали на территорию промзоны. Фото: "Подслушано Клинцы", vk.com.

Брянские Клинцы ночью 13 декабря подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Сработала система ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации и ракету уничтожили. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны, написал глава региона. - Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Напомним, в июле этого года в Клинцах обстреляли воинскую часть. Тогда, к счастью, тоже никто не пострадал.