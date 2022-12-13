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Происшествия13 декабря 2022 8:00

Брянские Клинцы ночью подверглись обстрелу со стороны ВСУ

Пострадавших и разрушений нет
Надежда ПЕТРУНИНА
Отдельные части ракеты попали на территорию промзоны. Фото: "Подслушано Клинцы", vk.com.

Отдельные части ракеты попали на территорию промзоны. Фото: "Подслушано Клинцы", vk.com.

Брянские Клинцы ночью 13 декабря подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Сработала система ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации и ракету уничтожили. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны, написал глава региона. - Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Напомним, в июле этого года в Клинцах обстреляли воинскую часть. Тогда, к счастью, тоже никто не пострадал.

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