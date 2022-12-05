В «Россети Центр» состоялась презентация решений по управлению технологической и корпоративной электросетевой инфраструктурой

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Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко посетил Главный аналитический центр ПАО «Россети Центр» управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» в Москве. Заместитель генерального директора ПАО «Россети Центр» Константин Михайленко провел презентацию технологических и корпоративных информационных систем управления электросетевым комплексом отечественной разработки.

Одна из основных систем – платформа оперативно-технологического управления СК-11, которая применяется в создаваемых высокотехнологичных Центрах управления сетями и Городских диспетчерских пунктах на всей территории присутствия Общества. Диспетчер управляет коммутационными аппаратами энергообъектов на расстоянии, мгновенно получает информацию о любых нарушениях. Подчеркивалось, что система позволяет в режиме онлайн осуществлять мониторинг и управление электросетевым комплексом 20 регионов страны.

В завершение встречи Константин Кравченко поблагодарил коллег за демонстрацию решений оперативно-технологического комплекса «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», дав высокую оценку уровню оснащенности Общества передовыми технологиями и решениями.

«Курс на импортозамещение в сфере информационных технологий необходим для сохранения высокого качества и надежности нашей работы. Внедрение отечественных средств аналитики и управления направлено одновременно как на развитие электросетевого комплекса в перспективе, так и на улучшение качества жизни нашего потребителя уже сегодня», заявил заместитель генерального директора ПАО «Россети Центр» Константин Михайленко.