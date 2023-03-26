Бывший губернатор Брянской области Юрий Лодкин отмечает 85-летие

Брянский экс-губернатор Юрий Лодкин в воскресенье, 26 марта, празднует 85-летие. Фото: Елена РАКОВА.

Бывший губернатор Брянской области Юрий Евгеньевич Лодкин в воскресенье, 26 марта, празднует 85-летний юбилей.

Юрий Евгеньевич родился в 1938 году в Дятькове. Во время Великой Отечественной войны вместе с матерью попал в фашистский лагерь в Литве. В 1958 году окончил Дятъковский индустриальный техникум. Получил специальность «технолог стекла». После служил в армии.

В 1972 году он закончил отделение журналистики Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Работал в дятьковской районной газете, «Брянском рабочем», собкорром ТАСС в Брянской области.

В 1990 году Лодкина избрали народным депутатом РСФСР, а в апреле 1993 года Юрий Лодкин стал главой администрации Брянской области.

В декабре 1993 года его избрали в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. С 1994 по 2004 годы работал в должности главы администрации Брянской области.

Юбиляр обладает замечательным писательским талантом. Из-под его пера вышли несколько десятков книг.

Добавим, что свой творческий путь Юрий Лодкин начал в газете «Брянский рабочий». Он и сегодня дружит с коллективом редакции.

«Комсомольская правда - Брянск» присоединяется ко всем поздравлениям в адрес Юрия Евгеньевича! Желаем юбиляру здоровья, благополучия, удачи и активного творческого долголетия.