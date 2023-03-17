На базе Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» состоялось обучение сотрудников перерабатывающих предприятий Республики Беларусь, Брянской области, а также специалистов зональной лаборатории

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Химики ОАО «Ошмянский мясокомбинат» (Республика Беларусь) прошли обучение по теме: «Физико-химические методы исследования мяса и мясной продукции». Практические занятия провела Юлия Кобозева — главный химик химико-токсикологического отдела Брянской испытательной лаборатории, в ходе которых специалисты выполнили пробоподготовку мясной продукции для физико-химических исследований, проводили определение содержания белка в мясе методом Къельдаля, жира в мясе и мясной продукции, нитрита в мясной продукции и другие.

Специалисты отдела серологии и лептоспироза Брянской испытательной лаборатории провели обучение по теме: «Лабораторная диагностика бруцеллеза, лептоспироза серологическими методами и методом ПЦР» для ветеринарных врачей ГБУ Брянской области «Почепская зональная ветеринарная лаборатория». Образовательная программа была разработана с целью повышения профессионального уровня специалистов для выполнения должностных обязанностей в рамках имеющейся квалификации.

Одно из крупнейших предприятий по выращиванию и переработке мяса птицы ООО «Брянский бройлер» также направило своих представителей на обучение в Учебный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: «Методы определения качественных показателей в области зерна, продуктов его переработки и кормов. Правила приема и методы отбора проб пищевых и кормовых зерновых, зернобобовых и масличных культур».

По окончании обучения все коллеги прошли итоговую аттестацию и получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Сообщаем, что в разделе официального сайта ФГБУ «ВНИИЗЖ» доступна вся информация по курсам повышения квалификации, индивидуальным стажировкам, программам обучающих вебинаров и семинаров. Получить подробную информацию и оставить заявку на обучение можно по электронным адресам: