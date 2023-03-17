Игорь Маковский: выверенная последовательная стратегия позволяет нам грамотно корректировать алгоритмы своей работы в приграничных регионах

Фото: ПАО "Россети Центр" .

Генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский провел специальный оперативный Штаб, где было принято решение по расширению оперативной зоны действия мер по защите энергообъектов и персонала на другие филиалы компании.

Всего с февраля 2022 года в электросетевом комплексе "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" произошло 779 инцидентов (в том числе 556 огневых), 286 (в том числе 136 огневых) уже случились в 2023 году.

Глава энергокомпании заслушал доклады об оперативной обстановке, обеспечении безопасного функционирования энергообьектов, защиты жизни и здоровья персонала, а также надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей в зоне производственной деятельности приграничных филиалов, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Электросетевой комплекс продолжает оставаться в зоне повышенного террористического и диверсионного внимания. Всестороннее обеспечение безопасности электросетевых объектов и выверенная последовательная стратегия по обеспечению надежного энергоснабжения жителей позволяют нам грамотно корректировать алгоритмы своей работы, всегда оставаясь на шаг впереди в любых ситуациях», - подчеркнул Игорь Маковский.