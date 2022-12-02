Застройщик «Атмосфера» - обещания, доказанные делом!

Фото: предоставлено партнером.

Второй дом уникального экопроекта жилого комплекса «Атмосфера в парке» введен в эксплуатацию на 7 месяцев раньше срока. Застройщик «Атмосфера» очередной раз делом доказал данные покупателям обещания. Территория старого аэропорта — перспективный развивающийся микрорайон нашего города, одной из важных задач, по мнению «Атмосферы», является придать ему зеленый облик. В первом доме, сданном в начале этого года, уже реализовано озеленение, в том числе высажены голубые ели сосны высотой более 6 метров, они уже прижились и передают парковую атмосферу дворовой территории жилого комплекса, в комплексе также посажено около 60 видов зеленых насаждений. В ближайшее время будет реализована посадка 4 голубых елей и 6 сосен на территории второго сданного дома, так как посадку больших деревьев можно осуществлять только в зимнее время.

Фото: предоставлено партнером.

На территории комплекса, как и обещано, установлены детское оборудование по возрастам: для — малышей игровой комплекс, песочница, качели; для подростков — перголы, скалодром и канатные комплексы; для взрослых предусмотрена зона йоги и зона коворкинга для работы на свежем воздухе.

Фото: предоставлено партнером.

Застройщик «Атмосфера» заботится о комфорте и безопасности будущих жильцов, уже сегодня можно увидеть вместительный паркинг более чем на 500 машиномест, в рамках всего комплекса будет реализовано более 700, также на территории «Атмосфера в парке» ведется круглосуточное видеонаблюдение, камеры установлены и в жилых домах, в холлах и лифтах.

Фото: предоставлено партнером.

Фото: предоставлено партнером.

Архитектурной доминантой комплекса является строящийся третий дом, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 1-ый квартал 2024 года.

Фото: предоставлено партнером.

В рамках благоустройства третьего дома будет реализована спортивная зона с кроссфитом и собственным стадионом. К концу строительства жилого комплекса «Атмосфера в парке» жильцы смогут порадоваться не только уютной и комфортной дворовой территории, но и новой муниципальной дороге по улице Строкина, свой вклад в ремонт этой дороги «Атмосфера» уже внесла летом 2022 года в размере 700000 рублей. Со слов представителей администрации города Брянска, строительство дороги запланировано на 2023 год, исходя из письма администрации города Брянска, направленного в адрес жильцов по ул. Визнюка: «В настоящее время разработана проектно-сметная документация на строительство автодороги по ул. Строкина в Советском районе г. Брянска. Сметная стоимость работ составила 81,9 млн рублей. Проектно-сметная документация получила положительное заключение АУБО «Государственная экспертиза проектов Брянской области».

Фото: предоставлено партнером.

На сегодняшний день в городе строится много стратегических дорог, в том числе и дорога по ул. Ильи Иванова. Неоднократно в открытых источниках упоминали о планах по строительству автодороги и бульвара по ул. Войстроченко. Это приоритетное направление в ключе освоения новых территорий под социально значимые объекты и будущие жилые комплексы. Для застройщика «Атмосфера» всегда важна социальная составляющая, именно поэтому «Атмосфера» вносит свой вклад в социальную ответственность в рамках СВО и благотворительные фонды Брянска. Большой акцент делается на комфортные и уютные дворы в жилых комплексах застройщика, где для будущих жильцов реализованы спортивные, парковые и игровые пространства, где всегда можно проводить время с пользой. Уже реализованный проект ЖК «Атмосфера в центре» 1 этап строительства стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «ЛУЧШИЙ ДОМ. ЛУЧШИЙ ДВОР».

Фото: предоставлено партнером.

Фото: предоставлено партнером.

Фото: предоставлено партнером.

Фото: предоставлено партнером.

Неоднократно жилые комплексы «Атмосферы» занимали топовые места на «Едином ресурсе застройщиков», в частности в октябре этого года застройщик занял 10 место в общероссийском рейтинге по потребительским качествам жилых комплексов в Российской Федерации и 1 место в общероссийском рейтинге «ТОП жилых комплексов» в Брянской области ЖК «Атмосфера в парке».

Фото: предоставлено партнером.