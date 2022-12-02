Шифр праздника: киноновинки декабря в видеосервисе Wink

Декабрь — время выбирать подарки и украшать дом к новогодним праздникам. Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») предлагает добавить к этим приятным хлопотам просмотр фильмов и сериалов. Чтобы каждый зритель нашел именно свое кино, в список декабрьских новинок видеосервис включил самые разные жанры — от драм и триллеров до байопиков и семейных мультиков.

Фото: ПАО "Ростелеком".

Список новинок открывает французская артхаусная драма «Вихрь» (16+). Культовый режиссер Гаспар Ноэ рассказывает историю о семейной паре, которая тихо стареет в одном из парижских кварталов. Луи (его играет другой знаменитый режиссер — Дарио Ардженто) и Элль (Франсуаза Лебрун) борются со стремительно прогрессирующей деменцией. Фишка картины — разделенный надвое экран, где бывший кинокритик и закончившая практику врач-психиатр по отдельности забывают все больше деталей своей жизни и каждый день будто бы начинают её заново вместе. Фильм уже доступен в видеосервисе Wink.

А вот герой фильма «Бандит» (18+) осознанно начинает все с нуля: в его старой жизни сплошной криминал и побег из тюрьмы. Гилберт Галван-младший — это реальный человек, известный как Летающий бандит, ведь свои преступления он совершал в разных городах, прилетая туда на самолете. После побега Гилберт сменил имя и женился, но жить честно так и не смог. Когда-то про его историю написали книгу, а теперь она попала в кино. Бандита сыграл Джош Дюамель. В картине также снялся Мэл Гибсон, прототипом его героя стал скупщик краденого Томми Крейг. Фильм уже доступен для просмотра.

Продолжит тему невыдуманных криминальных историй российский детективный сериал «Шифр» (16+). Он основан на сюжете британского мини-сериала «Код убийства». В отечественной версии героини истории в прошлом — военные разведчицы. Опытные дешифровшицы Ирина (Марьяна Спивак), Анна (Екатерина Вилкова), Софья (Яна Дюбуи) и Катерина (Елена Панова) снова собираются вместе, чтобы вести расследования, и помогают полковнику МУР Проскурину (Сергей Пускепалис) в особо запутанных делах. Действие происходит в 1956 году, и сериал бережно воспроизводит детали оттепельной жизни страны. Зрителям Wink уже доступны все три сезона картины.

Российский сериал «Плакать нельзя» (16+) поднимает тему ювенальной юстиции. Татьяна (Светлана Чуйкина) ведет размеренную жизнь в стиле хюгге в Скандинавии. Ее муж — военный корреспондент. Узнав, что он попал в плен в горячей точке, Татьяна теряет контроль над собой и срывается на сыне. После ссоры соцслужба забирает мальчика, чтобы определить в местную семью. Бороться за сына героине помогает другой русский эмигрант — Алексей (Иван Янковской), которого когда-то так же разлучили с семьей. Возможно, для него это шанс отомстить системе? Зрители Wink смогут увидеть этот фильм с 12 декабря. «Черная гора» (16+) — предновогодний триллер в стиле ретро. Канун нового 1979 года компания молодых людей встречает в санатории посреди карельских лесов. Они готовятся к студенческому спектаклю и заодно разбираются со сложными романтическими чувствами. Закулисные интриги приобретают кровавый оттенок, когда в санатории появляется местный кочегар Витя (Владимир Кузнецов) — отчисленный студент истфака, считающий себя потомком карельских шаманов. Он проводит кровавый обряд, но ошибается в выборе жертвы. Зрители, которые готовы встретить Новый год по-страшному, смогут сделать это уже 8 декабря. Но ничто не приближает праздник быстрее, чем мультипликационная классика. В декабре маленьким и большим зрителям Wink стали доступны полные коллекции любимых мультиков — «Барбоскины team» (0+), «Лунтик и его друзья» (0+), все части «Трех богатырей» (6+). Также в видеосервисе можно посмотреть обаятельную историю «Отель У овечек» (0+), придуманную авторами «Трех котов». Отель открыла в своем старинном особняке дружная семья овечек. Овечка Белла и ее старший брат Беня в свободное от игр и школы время помогают родителям в отеле, которым те управляют вместе с добрым волком. Каждый день они знакомятся с новыми постояльцами и попадают в разные комичные истории.

А еще в декабре принято подводить итоги, в том числе и сериальные. Поэтому поклонников сразу двух популярных сериалов — «Аврора» (18+) и «Русалки» (16+) — в Wink ждут финальные эпизоды. Развязка истории главной героини «Авроры» Саши случится 14 декабря, а 17 декабря зрители получат ответ на вопрос, существуют ли современные русалки.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.