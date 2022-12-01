Усиленная группировка энергетиков «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжит работы до полного приведения сетей в нормативное состояние

Фото: "Россети".

30 ноября генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский на территории Богородского района электрических сетей «Нижновэнерго» провел заседание Штаба по восстановлению энергоснабжения в наиболее пострадавших от стихии муниципальных районах Нижегородской области: Вачский, Сосновский, Павловский, Богородский, Дальнеконстантиновский, Кстовский, Большемурашкинский, Пильнинский, Сергачский, Краснооктябрьский.

В рамках заседания начальники РЭС доложили об оперативной обстановке, обеспечении необходимыми ресурсами, работоспособности объектов и оборудования, а также реализации организационных мероприятий, направленных на поддержание работы электросетевого комплекса.

Глава энергокомпании подчеркнул, что энергетики будут сохранять усиленную группировку в регионе, чтобы обеспечить беспрерывный процесс по приведению в нормативное состояние пострадавших от ледяного дождя сетей. Дополнительно в настоящий момент работают 123 бригады и более 600 человек.

«Энергетики продолжат работать в особом режиме, чтобы исключить риски по повторным отключениям. Выполнение нашей основной задачи по обеспечению надежного электроснабжения – это необходимое условие нормальной жизни в регионе. Мы работаем в любых погодных условиях и делаем все возможное даже в самых сложных обстоятельствах», – отметил Игорь Маковский.