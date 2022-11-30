В Брянской области потушили горящие резервуары с нефтепродуктами

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Суражском районе Брянской области потушили горящие резервуары с нефтепродуктами. С огнем боролись больше 80 человек и 30 единиц техники. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

- Пожар полностью ликвидировали, - говорят в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, о возгорании резервуаров с нефтепродуктами стало известно в среду, 30 ноября. Пожар охватил площадь в 1800 квадратных метров. О пострадавших не сообщают.

Более подробной информации о ЧП из официальных источников пока не поступало.