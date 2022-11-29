Брянский губернатор призвал отказаться от фейерверков и салютов в Новый год

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Брянский губернатор призвал жителей области отказаться от фейерверков и салютов в Новый год. Вместе с прокурором Брянской области, начальником ГУ МЧС региона, руководителями УМВД и управления Росгвардии выработают совместное решение о запрете на использование пиротехники. Его вынесут на обсуждение оперативного штаба. Об этом Александр Богомаз сообщил на своей странице ВКонтакте.

- Не та обстановка, чтобы пугать людей, взрывая петарды и запуская салюты, особенно когда это делается ночью, - подчеркнул глава Брянского региона.

Для создания новогоднего настроения в муниципальных образованиях украсят ели, установят инсталляции, которые приобрели в предыдущие годы.

- Единственный раз мы выделили на эти цели из бюджета пять миллионов рублей на всю область, - сказал Александр Богомаз. - В этом году никаких затрат из бюджета на новогодние украшения не будет.

Состоятся традиционные утренники в детских садах и школах. Но для корпоративов, по мнению губернатора, сейчас не самое подходящее время.

- Сейчас точно не время для корпоративов, песен и танцев, шумных гуляний, - сказал Александр Богомаз. - Новый год — семейный праздник, проведите его с родными и близкими.