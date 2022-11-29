Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянск прибыли 25 новых троллейбусов. Всего в течение нескольких лет город закупит 100 новых машин. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В депо по программе модернизации уже прибыли 11 троллейбусов, изготовленные АО «Торговый дом «Транс-Альфа». Семь из них курсируют по маршруту №14 «10-й микрорайон — Юрфак БГУ». Всего таких красных машин будет 36.

Другая партия троллейбусов состоит из 64 машин марки «Адмирал» Саратовского завода. Их приобрели по программе лизинга. По данному контракту в город поступило 14 машин.

На маршруты «Адмиралы», выкрашенные в цвета российского триколора, выедут с 1 января будущего года. Сейчас они проходят процедуры приемки и пуско-наладки.

- «Адмирал» — троллейбус повышенной комфортности, - говорят в мэрии города. - У него улучшенные интерьерные характеристики, установлены системы подсчета пассажиропотока и валидаторы для оплаты проезда. Пассажиру достаточно будет приложить банковскую карту к терминалу, встроенному в стойки салона троллейбуса. Такая система действует во всех крупных городах России, а теперь — и в Брянске. Кроме того оборудование считывает, сколько пассажиров зашли в салон и сколько из них оплатили проезд. Информация поступает через спутник в диспетчерский пункт, на маршрут выезжает группа контролеров. Это система позволит бороться с «зайцами».