В Брянскэнерго прошли «Дни открытых дверей» для студентов брянских учебных заведений

Фото: ПАО «Россети Центр».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоялись «Дни открытых дверей», в которых приняли участие около 60 студентов ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского». Они обучаются по направлению «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Энергетики организовали и провели ряд экскурсий для студентов 3 и 4 курсов: на ПС 110кВ «Сталелитейная», учебно-тренировочный полигон, расположенный рядом с энергообъектом, на котором персонал филиала отрабатывает навыки, необходимые при производстве работ в электроустановках, и в сердце управления электросетевым комплексом региона – центр управления сетями «Брянскэнерго». Студентам рассказали об устройстве подстанции и ее значимости для жителей областного центра. Посетив ЦУС, молодые люди познакомились с работой диспетчеров. В музее они узнали об истории зарождения и развития энергетической области в Брянской области.

В рамках «Дней открытых дверей» студентам колледжа рассказали об энергетической отрасли, преимуществах работы в ней, о социальных гарантиях и «Коллективном договоре», действующим для сотрудников Общества. В соответствии с ним, работникам предоставляется ряд мер финансовой поддержки при наступлении определенных жизненных ситуаций. В связи с тем, что 2023 год объявлен в «Годом молодого специалиста», особый акцент сделан на поддержке работников до 35 лет – оказанию им разного рода помощи, вовлечению их в корпоративные мероприятия. Молодые сотрудники рассказали студентам о том, как они пришли в энергетическую отрасль, поделились своим впечатлением о работе в Брянскэнерго, рассказали о деятельности Совета по работе с молодежью филиала.

«Дни открытых дверей» – это важная часть работы по привлечению молодых специалистов в энергетическую отрасль, необходимая для развития кадрового потенциала компании, – отмечает и.о. генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Встречи со студентами в таком формате помогают им своими глазами увидеть работу энергетиков, что вызывает у них интерес к профессии. А нам, работодателям, такие мероприятия дают возможность выявить и привлечь в компанию наиболее перспективных, увлеченных энергетическими профессиями молодых специалистов».