Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянской области переименуют пять населенных пунктов. Депутаты поддержали предложения жителей области и органов самоуправления об изменении их географических названий. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

Так, в Клинцовском районе поселок Заря в Коржовоголубовском сельском поселении назовут Красной Зарей. В Новозыбковском районе название деревни Халевичи изменят на Халеевичи. А поселок Заря в Федоровском сельском поселении Рогнединского района станут называть деревней с тем же наименованием. А село Рябчовск Юровского сельского поселения Трубчевского района переименуют в Рябчевск. Название поселка Синезерский в Навлинском районе изменят на Сенезерки.

- В области ведется постоянная работа по приведению в соответствие наименований населенных пунктов с Государственным каталогом географических названий Российской Федерации, - говорят в Брянской областной Думе.