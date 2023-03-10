Фото: Иван ВИСЛОВ.

После атаки диверсантов в Брянской области в уголовный кодекс предложили ввести новую статью. Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности зданий и территорий. Об этом 7 марта сообщил соавтор документа, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

- За нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов необходимо вводить уголовную ответственность, - написал он.

Зконопроект депутаты разработали с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Они предложили ввести новую статью в Уголовный кодекс.

По сообщению Александра Хинштейна, если нарушение требований к антитеррористической защищенности по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью или причинение крупного ущерба от 1 млн рублей, то за это будет грозить до трех лет лишения свободы. Хинштейн сообщил, что в случае смерти человека за то же деяние будет грозить до пяти лет лишения свободы, а в случае смерти двух и более лиц - до семи лет.

Парламентарий также отметил, что правительство РФ и Верховный суд РФ поддержали законопроект. Документ будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

В ответ на вылазку диверсантов в Брянской области Вооруженные Силы Российской Федерации 9 марта нанесли массированный удар возмездия в ответ на атаку диверсантов в Брянской области.

Напомним, в результате атаки диверсантов двух сел в Климовском районе Брянской области 2 марта погибли два мирных жителя. Ранения получили два человека. Один из них - десятилетний Федор. Мальчик спас двух девочек.