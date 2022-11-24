ВТБ готов выдавать автокредиты на кроссовер «Москвич»

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ВТБ готов запустить прием заявок на покупку нового кроссовера «Москвич 3», как только автомобиль поступит в дилерские центры.

«Начиная с июля, мы отмечаем высокий спрос россиян на автомобили российского производства – сейчас мы оформляем по ним каждую вторую сделку. Поэтому мы поддерживаем начало серийного производства еще одного легендарного автомобиля «Москвич», модель и комплектация которого будут адаптированы к современным дорогам. Считаем, что такие проекты особенно важны на фоне решения многих крупных брендов покинуть наш рынок. Это позволит расширить модельный ряд отечественных автомобилей для потребителей. Пока новый кроссовер только запустили в серийное производство, но мы рассчитываем, что первые модели поступят в продажу в ближайшее время, и готовы оперативно включить их в список марок для кредитования, начать принимать заявки от клиентов и выдавать первые кредиты», - комментирует начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

В настоящее время наибольшей популярностью среди отечественных марок у клиентов пользуются автомобили Lada. Их доля в выдачах автокредитов составляет 43%. Всего с начала года на их покупку более 8 тысяч заёмщиков ВТБ взяли кредиты примерно на 6 млрд рублей.

ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам десяти месяцев 2022 года заемщики провели в банке 41,6 тысячи сделок примерно на 51 млрд рублей. В банке действуют как залоговые, так и беззалоговые программы финансирования покупки машины. Залоговые кредиты на новые автомобили в настоящее время предлагаются по ставке от 2,4% годовых, на транспортные средства с пробегом – от 3,2% годовых. По беззалоговой программе автокредитования ВТБ предоставляет финансирование по ставке от 8,8% годовых.