Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 марта 2023 7:00

Дорогие, милые женщины!

Примите сердечные поздравления с Международным женским днем 8 марта!
Игорь ЗАЙЦЕВ

В этот светлый весенний праздник мы всегда стремимся выразить переполняющие нас чувства любви, благодарности и восхищения самым близким и дорогим женщинам – мамам, дочерям, сестрам...

Во все времена женщина олицетворяла образ красоты, душевного тепла и материнской заботы. Именно от вас, от вашей житейской мудрости, чуткости и трудолюбия, во многом зависит наше благополучие. От имени мужского коллектива ООО «Брасовские сыры» благодарю вас, дорогие женщины, за это непростое умение сочетать профессиональные качества, терпение и ответственность с неповторимой женственностью, обаянием и оптимизмом!

От всего сердца желаю вам здоровья, благополучия и прекрасного настроения! Пусть в вашей жизни будет как можно больше счастья, радости и любви!

Директор ООО «Брасовские сыры» А.В. Беленчиков

Директор ООО «Брасовские сыры» А.В. Беленчиков.

Директор ООО «Брасовские сыры» А.В. Беленчиков.

Общество: ВОПРОС ДНЯ