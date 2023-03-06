В Брянскэнерго в прошлом году обучение прошли более 500 сотрудников

Фото: ПАО «Россети Центр».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги по обучению сотрудников и повышению уровня их профессионального мастерства в 2022 году.

За отчетный период новые знания, обучаясь по различным направлениям, получили 547 человек. Большая часть из них повысила свой профессиональный уровень в области охраны труда (ОТ): очередное обучение и проверку знаний по ОТ прошли 278 работников. Безопасному ведению работ на высоте обучились и получили соответствующие группы допуска 67 человек. В области промышленной безопасности обучены и аттестованы 36 энергетиков, еще 4 – в части гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Электромонтеры – водители приграничных районов электрических сетей (РЭС) обучились по программе «Защитное вождение. Контраварийное вождение», а мастер РЭС – по программе «Работы под напряжением на воздушных линиях, кабельных линиях электропередачи и распределительных устройств до 1000 В».

В рамках года охраны труда, которым в компании был объявлен 2022 год, три человека получили новые знания в рамках освоения программы «Тренер нулевого травматизма». Они обучались в ЧОУ ДПЛ «Ижевский УЦ «Энергетик».

Два сотрудника – победители Первого Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики» – успешно освоили программу профессиональной переподготовки по направлению «Технологический менеджмент».

В апреле 2022 года очередная группа сотрудников филиала, в которую вошли 20 человек, закончила прохождение профессиональной переподготовки в филиале ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет МЭИ» в Смоленске по направлению «Электроэнергетика и электротехника». С этим учебным заведением Брянскэнерго сотрудничает на протяжении четырнадцати лет. Сейчас профессиональную переподготовку там проходят еще 22 сотрудника. Их обучение закончится в апреле следующего года.

«От уровня профессионализма энергетиков во многом зависит надежное энергоснабжение потребителей, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Только квалифицированный персонал может должным образом обслуживать электросетевое хозяйство региона. Поэтому вопросам обучения сотрудников в филиале уделяется первостепенное внимание».