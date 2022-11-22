Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают аварийно-восстановительные работы в российских регионах

Фото: "Россети".

В Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Калужской и Рязанской областях продолжается ликвидация последствий воздействий циклона. Опасные метеорологические явления сопровождаются порывистым ветром, ледяным дождем, мокрым снегом, переходом через ноль и гололедными явлениями. Энергетики были заранее мобилизованы и находятся на постоянной связи с органами власти, региональными управлениями МЧС России, ЕДДС и другими территориально-сетевыми организациями.

По решению Штаба под руководством генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского филиалы «Ивэнерго», «Кировэнерго», «Костромаэнерго», «Мариэнерго», «Тверьэнерго», «Удмуртэнерго» и «Ярэнерго» привели в готовность к оперативному выезду мобильные бригады для возможного оказания помощи энергетикам на пострадавших от непогоды территориях.

Всего с начала суток 22.11 в регионах ЦФО энергетики выполнили аварийно-восстановительные работы на 216 воздушных линиях 6-10 кВ, тем самым восстановили электроснабжение 76 308 жителей.