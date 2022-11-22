Игорь Маковский провел экстренное заседание Штаба «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» по ликвидации последствий непогоды в 7 регионах РФ

Фото: "Россети".

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел Штаб по контролю мероприятий, предпринятым для ликвидации последствий воздействия опасных метеорологических явлений на объекты электросетевого хозяйства 7 регионов оперативной ответственности Обществ.

С 19 ноября над территорией Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей бушует циклон, сопровождающийся порывистым ветром, ледяным дождем, мокрым снегом, переходом через ноль и гололедными явлениями.

В результате неблагоприятных погодных условий в ряде населенных пунктов произошли аварийные отключения электроэнергии. Работники «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго» и «Тамбовэнерго» были заранее мобилизованы и обеспечены всеми необходимыми силами и средствами для ликвидации технологических нарушений.

По прогнозам синоптиков непогода продолжится до 23 ноября и распространится на другие области. В связи с этим решением Штаба «Калугаэнерго», «Тулэнерго», «Рязаньэнерго», «Владимирэнерго», «Нижновэнерго» также переведены в особый режим работы.

Глава компаний поручил руководителям филиалов приостановить плановые работы, привести в готовность мобильные аварийно-восстановительные бригады, постоянно вести мониторинг оперативной обстановки в зоне ответственности филиалов Общества и организовать взаимодействие с региональными ГУ МЧС, со Штабами субъектов Российской Федерации и муниципальными органами власти.

«Энергетикам постоянно приходится сталкиваться с нештатными ситуациями. Налаженные логистика и обмен информацией, а также взаимодействие с региональными властями, органами МЧС и муниципалитетами, позволяют нам своевременно мобилизовать все необходимые силы и средства и оперативно реагировать на любые вызовы, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей», – подчеркнул Игорь Маковский.