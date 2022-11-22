В Брянскэнерго прошла Стратегическая сессия по вопросам Концепции нулевого травматизма

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В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоялась Стратегическая сессия по внедрению Концепции нулевого травматизма. В ней приняли участие руководители профильных подразделений и департаментов филиала, а открыл мероприятие – и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Антон Герасимов. Приветствуя коллег, он отметил, что «основополагающим принципом в работе энергопредприятия является неукоснительное соблюдение работниками правил безопасности».

Модератор мероприятия начальник Департамента производственной безопасности и экологической политики ПАО «Россети Центр» Павел Астафьев напомнил энергетикам историю возникновения Концепции нулевого травматизма. Под его руководством, разбившись на рабочие группы, сотрудники «Брянскэнерго» участвовали в тренингах, решали практические «кейсы». Результатом этой работы стала выработка ряда эффективных способов внедрения Концепции в рабочий процесс.

«Нулевой травматизм» – это новый подход к организации профилактики в части охраны труда, объединяющий безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства. Концепция включает в себя экологическую, промышленную и пожарную безопасность, производственный контроль и непосредственно правила охраны труда.

«Цель мероприятия по разработке практического инструментария, который руководители будут применять в работе с персоналом, нами была достигнута, – резюмировал Антон Герасимов. – Методы, выработанные в ходе сессии, помогут запустить на местах процесс формирования ответственного мышления, а в конечном итоге – исключить травматизм при производстве работ».