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Происшествия6 марта 2023 19:37

В Брянской области горит многофункциональное здание в 1600 квадратных метров

Крупный пожар вспыхнул в поселке Новые Дарковичи
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянской области горит многофункциональное здание площадью в 1600 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Пожар вспыхнул в Брянском районе. в поселке Новые Дарковичи. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Установили, что горит многофункциональное здание (дом отдыха, баня, кафе, сервис, аптека).

- Площадь пожара составляет 1600 квадратных метров, - сообщают в МЧС. - На месте работают пожарно-спасательные подразделения. 21:53 пожар локализовали.

Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшую информацию уточняют.

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