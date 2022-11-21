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Общество21 ноября 2022 12:50

В Брянской области 22 ноября ожидают гололед и мокрый снег

Ночью прогнозируют сильный дождь
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области 22 ноября ожидают гололед и мокрый снег. Ночью прогнозируют сильный дождь. Об этом жителей региона предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может привести к обрыву линий электропередач, отключению электроэнергии, нарушению в работе транспорта, обрушению слабоукрепленных и ветхих конструкций. Возможны падение деревьев и повреждения крыш зданий.

Брянцев просят быть осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.

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