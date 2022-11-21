«Ростелеком» подвел итоги третьего сезона проекта «IT-семья» в Брянске

Фото: "Ростелеком".

«Ростелеком» совместно с Компьютерной Академией TOP провел финальный урок третьего сезона образовательного проекта «IT-семья» в Брянске. На итоговом занятии команды-участники закрепили пройденный материал и ознакомились с цифровым видеосервисом Wink.

В течение пяти недель восемь представителей старшего поколения вместе с внуками осваивали компьютерную грамоту. Студенты узнали принципы безопасной работы в интернете, возможности браузеров, социальных сетей, образовательных и развлекательных ресурсов, научились совершать онлайн-платежи. Отдельный блок занятий был посвящен порталу госуслуг.

Фото: "Ростелеком".

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Сегодня важно не только уметь отправить сообщение знакомым в соцсетях или по электронной почте, но и вовремя распознать кибермошенников, защитить свои персональные данные. Благодаря уникальному проекту “IT-семья” подростки и представители старшего поколения получили хорошую базу знаний для онлайн-взаимодействия в цифровом мире. Мастерство преподавателей и грамотно составленная учебная программа обеспечили гарантию эффективности курса».

Людмила Пупанова, директор — заместитель директора АНО ДПО «Филиал Академии TOP. Брянск»:

«Для нас это был первый опыт семейного обучения. Спасибо ”Ростелекому” за активное продвижение и поддержку такого полезного проекта. Уверена, полученные знания помогут выпускникам свободно ориентироваться в цифровом мире! Ждем следующих студентов».

Анастасия Маркова, участница проекта «IT-семья»:

«У меня уже был печальный опыт, связанный с интернет-мошенничеством. Поэтому, когда внук предложил пройти вместе с ним курс компьютерной грамотности, я согласилась, не раздумывая. Было непросто, но мы справились! Теперь я с удовольствием занимаюсь созданием электронного семейного фотоархива, делаю покупки в интернет-магазинах и вношу платежи за коммунальные услуги в два клика. В будущем планирую ознакомиться поближе с видеосервисом Wink. Регистрироваться на платформе и вводить промо-код нас тоже научили».

Финальной нотой последнего урока стало вручение выпускникам именных сертификатов о прохождении курса и памятных подарков от компании «Ростелеком». Для домашнего знакомства слушателей курса с технологиями развлечений провайдер приготовил промо-коды на просмотр телепрограмм, фильмов и сериалов на Wink. Постоянно пополняемая коллекция видеосервиса сейчас состоит из 60 000 фильмов и сериалов в Full HD, а интерактивное ТВ Wink предоставляет выбор из 400 каналов в Full HD и 4K с удобной навигацией по тематическим подборкам. Wink доступен на любом гаджете. Можно начать просмотр, например, дома на ноутбуке, а продолжить — на телефоне или планшете по дороге на работу.

Детали о сервисе Wink можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 301 38 10.