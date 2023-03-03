Участники стратегической сессии «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обсудили вопросы долгосрочной перспективы развития компании

Фото: "Россети".

Сессию в рамках IX Коллегии Обществ в Калуге открыл генеральный директор энергокомпаний Игорь Маковский. В мероприятии приняли участие представители Исполнительного аппарата и филиалов, производственных подразделений Обществ, руководители учебных центров.

В своем приветственном выступлении генеральный директор подчеркнул, что стратегическое планирование является неотъемлемой частью управления компанией. Для достижения поставленных целей уже сегодня необходимо повышать эффективность использования производственных ресурсов, оптимизировать организационную и информационно-технологическую структуры.

В рамках Стратегической сессии участники проходили тренинг, работали в группах и презентовали свои инициативы. Основной задачей мероприятия стало проведение анализа результативности бизнес-процессов по итогам 2022 года и формирование ключевых целей работы на предстоящий период.

«Наша компания, как один из лидеров российского электросетевого комплекса, уделяет серьезное внимание стратегическому планированию и моделированию бизнес-процессов, поскольку качественное управление является одним из ключевых факторов выполнения нашей основной задачи – обеспечения надежного электроснабжения регионов зоны нашей оперативной ответственности», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.