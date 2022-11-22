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Общество22 ноября 2022 11:50

Яндекс и таксопарки скорректировали тарифы в Брянске

Стало известно, как изменятся цены для пользователей

Фото: Shutterstock

Крупнейшие таксопарки совместно с Яндексом приняли решение скорректировать тарифы. При этом корректировка пройдет плавно — так, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился.

Согласно прогнозам, изменения помогут привлечь в систему новых водителей, а также улучшить экономику поездок и частично компенсировать расходы на обслуживание машин такси.

Изменение цен для пользователей будет незначительным. К примеру, если раньше базовая стоимость поездки в Брянске на три километра за семь минут в тарифе «Эконом» могла составить 71,2 рубля, то теперь она обойдется в 78,6 рубля.

Также ожидается, что из-за привлечения большего числа водителей повышающий коэффициент в часы повышенного спроса будет срабатывать реже.

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